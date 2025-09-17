В школы Дубны за первое полугодие трудоустроились 23 новых педагога

За первое полугодие 2025 года коллективы школ городского округа Дубна пополнили 23 новых педагога, в том числе и молодые специалисты. Как отметил депутат муниципального Совета от «Единой России» Александр Руденко, принципиально важно, чтобы учителя могли сосредоточиться на уроках и работе с детьми, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Различные меры по поддержке учителей реализуются в Подмосковье по инициативе «Единой России» и правительства региона.

«Это и служебное жилье, и программы по аренде и ипотеке, и социальные выплаты, которые реально меняют жизнь молодых специалистов», — отметил Александр Руденко.

В частности, с нынешнего года в Дубне увеличен размер компенсации за аренду жилья — до 30 тысяч рублей в месяц. Также специалисты могут воспользоваться региональной программой «Социальная ипотека». В 2025 году три работающих в округе педагога уже получили служебные квартиры.

Кроме того, в округе действует система выплат для молодых специалистов: в первый год работы — 50 тысяч рублей, по окончании второго года — 100 тысяч рублей. При этом для педагогов, прибывающих из других регионов, установлены гранты до 300 тысяч рублей.

Учитель начальных классов гимназии № 11 Мария Шимарова рассказала, что приехала в Дубну из другого региона. Как призналась педагог, она долго сомневалась перед тем, как решиться на этот шаг.

«Переезд всегда непрост: новый город, новая школа. Но именно то, что мне предоставили служебное жилье, стало решающим фактором. У меня сразу появилось ощущение уверенности: я знала, что есть крыша над головой», — пояснила Мария Шимарова.

Педагог добавила, что благодаря такой мере поддержки может полностью сосредоточиться на учебном процессе.

По Народной программе «Единой России» в округе развивается и образовательная инфраструктура. В 2024 году в Дубне был осуществлен капитальный ремонт в школе № 1 и Центре дополнительного образования для детей «Дружба», в этом году были благоустроены прилегающие к ним территории. В период с 2020 по 2025 годы на территории шести школ округа построили новые стадионы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.