В школьном лесничестве Протвина началась летняя практика

Сотрудники филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» ежегодно проводят двухнедельную летнюю практику для членов команды школьных лесничеств, которым предстоит принять участие в региональном слете. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Это подразумевает выходы в лес, наглядное знакомство с его жизнью, закрепление навыков, которые учащиеся за учебный год приобрели на лекционных занятиях, а также сбор материала для подготовки исследовательской работы на конкурс «Подрост».

Школьное лесничество «Зеленый дом», выбрав тему для школьного проекта, теперь в лесах лесопарковой зоны Протвино ведет наблюдения и учеты, которые должны послужить основой для предстоящей исследовательской работы. Вместе с лесничим-наставником подбирается и адаптируется методика.

Немного подводит переменчивая погода. Сделать предстоит еще много: изучить литературу по теме, обработать записи, осмысленно истолковать полученные результаты, оформить письменную работу в соответствии с требованиями, снабдить иллюстрациями и сделать презентацию с сопровождающим докладом, а также подумать над возможными вопросами жюри.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.