В школе Воскресенска прошел Урок мужества

17 февраля в МОУ «СОШ № 3» состоялся Урок мужества. Встреча с учащимися была организована с целью формирования гражданской позиции, уважения к истории страны и воспитания подрастающего поколения на примерах истинного героизма, сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

Почетными гостями школы стали люди, чьи судьбы являются ярким примером служения Родине. Перед обучающимися выступили: Сергей Маркелов, ветеран боевых действий в Афганистане, член совета союза десантников; Сергей Дудин, ветеран Воздушно-десантных войск; Николай Папин, ветеран боевых действий в Афганистане; Василий Мусатов, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, руководитель военно-патриотического клуба «Шторм»; а также Анастасия Парахина, руководитель местного отделения «Молодая Гвардия Единой России».

В рамках мероприятия ребята получили уникальную возможность на практике ознакомиться с образцами экипировки и снаряжения. Школьники смогли своими руками изучить устройство учебных автоматов, управление дронами и содержимое тактических аптечек — то, что для многих ранее было знакомо лишь по кадрам из фильмов.

