В школе Воскресенска прошел семинар по вопросам работы аграрных классов

В МОУ «СОШ № 3» прошел региональный семинар «Организация дуального обучения аграрного класса на основе социального партнерства». В рамках мероприятия обсуждались вопросы организации процесса обучения, а также вопросы взаимодействия с профильными предприятиями. Об этом сообщает пресс-служба

«В нашей школе аграрные классы появились в 2023 году. Сначала они появились в здании села Ратчино, а в 2024 и в нашем здании № 1. Для таких классов появляются новые образовательные программы, вводятся предметы с углубленным изучением. Также каждый месяц наши ученики посещают тепличный комплекс нашего округа или же сотрудники сами приходят к нам», — рассказала директор школы Елена Кораблина.

В семинаре также приняли участие секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, а также сотрудники ООО ТК «Подмосковье», которые рассказали о возможностях поступления в высшие учебные заведения и дальнейшем трудоустройстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.