Задержаны 3 человека, готовившие теракт по схеме убийства генерала Кириллова

Сотрудники ФСБ задержали троих преступников, которые готовили теракт против высокопоставленного силовика. Подрыв электроскутера должен был произойти 2 апреля у столичного бизнес-центра, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Задержанными оказались украинец 1980 г. р., молдаванин 1991 г. р. и россиянин 2009 г. р. Гражданин Украины принимал участие в боевых действиях на территории ДНР, Сумской и Запорожской областей. В марте 2025 года СБУ направило мужчину в Россию для совершения теракта.

Именно украинец изъял из тайника компоненты СВУ, собрал его и заминировал скутер, припаркованный около бизнес-центра в столице. Молдаванина завербовали в декабре прошлого года и направили в Россию для разведки. В день теракта он арендовал машину, приехал к зданию и организовал онлайн-трансляцию происходящего для противника.

Россиянин по просьбе врага за денежное вознаграждение снимал местность, чтобы принять решение, где разместить заминированный скутер. Розыск остальных лиц, причастных к подготовке теракта, продолжается.

Преступники планировали действовать по схеме убийства генерала Игоря Кириллова, который погиб 17 декабря 2024 года при дистанционном подрыве заминированного самоката. Тогда также погиб его помощник майор Илья Поликарпов.

