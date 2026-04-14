Общественник Ярошенко предложил отменить дипломные работы в вузах

Он заявил, что научная и аналитическая работа необходима не всем выпускникам. По его словам, многие специалисты не используют знания, полученные при подготовке диплома, в дальнейшей работе.

«Наука сама по себе — достаточно узкая, специализированная отрасль, ею занимаются ученые, но мы зачем-то загоняем в эту стезю специалистов всех профессий. Более того, люди, когда приходят учиться в бакалавриат или в магистратуру на разные специальности, гуманитарные или технические, не связывают свою дальнейшую работу с исследованиями. Нельзя требовать от студентов всех курсов аналитического, исследовательского подхода. Мы должны выпускать специалистов, которые будут грамотными с точки зрения практики, поэтому к ним следует предъявлять предметные, наглядные требования. Люди должны доказывать, что они получили образование и развиваются „в полях“», — подчеркнул Ярошенко.

Он отметил, что отмена ВКР снизит теоретическую нагрузку и позволит студентам сосредоточиться на практических навыках. По мнению общественника, это также снимет излишние ограничения с научной сферы.

«Те люди, которые действительно занимаются научной работой, вынуждены жить в рамках жестких требований. Это значит, что наша наука очень сильно скована разного рода ГОСТами. Выдвигаемые студентам обязательные требования тормозят развитие реальной науки. Отмена ВКР позволит снять это противоречие и добавить в научную деятельность то, что ей необходимо, — творческую составляющую. Эти меры позволят отрасли эффективнее и быстрее развиваться», — заключил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.