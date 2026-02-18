В школе «Триумф» прошел концерт ко Дню защитника Отечества

18 февраля в школе «Триумф» состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Зрители всех возрастов смогли насладиться разнообразными художественными номерами. Концерт стал не просто творческим событием — он объединил гостей вокруг признательности к героям прошлого и настоящего: военным, ветеранам и действующим участникам спецоперации, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В торжественной части мероприятия выступил лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин. Он поздравил собравшихся с предстоящим праздником и подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи:

«День защитника Отечества — это не просто дата в календаре. Это день, когда мы вспоминаем подвиги наших предков и чествуем тех, кто сегодня несет службу. Такие мероприятия помогают подрастающему поколению осознать ценность мира и роль каждого гражданина в защите Родины».

Депутат Химок Татьяна Кавторева также отметила важность консолидации общества вокруг патриотических ценностей.

