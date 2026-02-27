В школе поселка Быково 250 школьников выступают на региональном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЗР

На базе МОУ СОШ имени Д. И. Зернова в городском округе Подольск проходит практический тур регионального этапа Всероссийской олимпиады по основам безопасности и защиты Родины. Участвуют 250 школьников из южных округов Подмосковья, из них порядка 70 человек — из Подольска.

«Надеюсь, что большое количество детей с нашей площадки поедут на заключительный этап в Ульяновск», — поделился один из организаторов регионального этапа, директор школы в поселке Быково Евгений Лукошников.

Накануне участники прошли теоретическую часть регионального этапа. Сегодня они на практике показывают умения вязать туристические узлы, управляться с автоматом Калашникова, оказывать первую помощь, надевать боевую одежду пожарного и другие навыки.

Школьник Данила Мошляк приехал из Видного. Участвует в региональном этапе третий раз. В прошлом году стал призером. Отмечает, что задания интересные и полезно в очередной раз отработать навыки, которые могут пригодиться в жизни.

За Быковскую школу выступала призер Всероссийской олимпиады прошлого года Александра Малай. По ее словам, было не очень сложно, только боялась, что не успеет быстро завязать узлы. Но все прошло хорошо.

Девушка признается, что знакома со многими заданиями, поскольку тренируется в «Юнармии». Занятия дают выносливость — физическую и моральную.

В подольской школе имени Зернова региональный этап проходит ежегодно. В прошлом году 30 ее учеников стали призерами регионального этапа. Во всероссийском этапе два года подряд побеждала Екатерина Малай, старшая сестра Александры.

На базе школы расположен Дом «Юнармии», который по итогам смотра-конкурса 2024 года признан лучшим в России.

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады будут известны через неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.