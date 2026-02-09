В школе Подольска открыли спецкласс для будущих аграриев

В Подольске в школе в поселке МИС открыли современный агротехнологический класс, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Старт изучению высокотехнологичного сельского хозяйства дали в школе имени Героя РФ летчика‑испытателя Н. Д. Куимова в рамках федерального проекта «Кадры в АПК».

Это важный этап в развитии предпрофессионального образования, который дает школьникам реальный шанс попробовать себя в современных аграрных технологиях. Еще в 2024 году в школе открылся предпрофессиональный агротехнологический класс, а в 2025‑м учреждение стало участником федерального проекта, куратором которого выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Агротехнологический кабинет оснастили по последнему слову техники. Здесь есть микроскопы и другое оборудование для изучения биотехнологий и пищевого производства. Школьники уже провели первые практические занятия, рассмотрели микроорганизмы и животные клетки, сделали первые шаги в мир научных исследований.

«Вместе с родителями наших учеников совещались, какое профильное направление выбрать. Ответ пришел сам собой, так как Подольская машиноиспытательная станция в нашем поселке специализируется на испытаниях машин для животноводства и кормопроизводства. Сегодня сельское хозяйство — это инновации, биотехнологии, наука и цифровые решения. И мы хотим, чтобы наши ученики развивались в этой отрасли», — сказал директор школы Алена Троянова.

На открытии кабинета со словами напутствия к ребятам обратились заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, представители одной из российских компаний по производству молочных продуктов, РГУНХ им. В. И. Вернадского и Корпоративного университета развития образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.



По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.