В школе округа Домодедово появилась стена памяти выдающемуся земляку

В Ильинской школе появилась стена памяти выдающемуся земляку — Ивану Сидорову, чье имя носит учебное заведение, сообщается на сайте администрации горокруга.

Он родился в этом селе и всю жизнь оставался предан своей малой Родине — труженик, защитник Отечества и настоящий патриот.

«Важно увековечить память о наших героев, чтобы передавать ее из поколения в поколения. Спасибо всем причастным за создание этой памятной стены!» — сказала врип главы г. о. Домодедово Евгения Хрусталева.

Иван Сидоров работал на железной дороге. Вкладывал силы в развитие отрасли и страны. Когда пришла Великая Отечественная война, храбро сражался на фронте. Его подвиги были отмечены орденами Славы всех степеней и многими другими наградами. Даже с уходом на пенсию Иван Иванович не потерял заряд энергии и принимал активное участие в общественно-политической жизни тогда еще Домодедовского района.

Обелиск с его барельефом установлен на аллее возле Вечного огня.

Благодаря проекту «Лица героев» молодежь России воспитывается в любви к своей стране, ее истории и людям, которые подарили потомкам будущее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

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