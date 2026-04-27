В школе Ноябрьска начали проверку после драки учениц

сегодня в 18:29

Департамент образования ЯНАО контролирует ситуацию с дракой в школе в Ноябрьске

В школе Ноябрьска проходит служебная проверка после драки между ученицами, в результате которой одна из девочек получила травму. Ситуация находится на контроле департамента образования, сообщает «Север-Пресс» .

В департаменте образования ЯНАО отметили, что конфликт между школьницами взят на контроль.

«Ситуация с конфликтом между ученицами находится на контроле департамента образования города Ноябрьска. С родителями поддерживается постоянный контакт», — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам служебной проверки виновных привлекут к ответственности. В ведомстве подчеркнули, что подобные инциденты в образовательной среде недопустимы.

Ранее сообщалось, что в результате драки одна из учениц получила травму черепа. По словам матери девочки, ребенку провели операцию, сейчас она находится в больнице. Следственные органы также организовали проверку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.