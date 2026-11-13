В школе №29 в Химках открыли Парту Героя в честь Братислава Живковича

Ученики, педагоги и близкие Братислава Живковича 13 ноября приняли участие в открытии посвященной ему Парты Героя в химкинской школе №29. Командир сербских добровольцев погиб в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №29 в Химках открыли Парту Героя в память о командире сербских добровольцев Братиславе Живковиче. На церемонию пришли его близкие, ученики и педагоги. Участникам рассказали о жизни и боевом пути Живковича, который называл Россию второй Родиной.

«Судьба Братислава Живковича — это живой пример истинного благородства, верности исторической памяти и нерушимого славянского братства. Для нашей школы большая честь хранить память о человеке такой силы духа», — отметила директор школы Наталья Каныгина.

Живкович с юности изучал общую историю России и Сербии, позже получил историческое образование в Донецком государственном университете. В 2014 году он участвовал в событиях Крымской весны, затем — в боевых действиях в Донбассе. С началом специальной военной операции вступил в российскую армию и возглавил сербских добровольцев. В конце декабря 2024 года он погиб на линии боестолкновения при обстреле российских позиций в районе Льгова.

«Мы низко кланяемся семье героя за его подвиг», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Образовательный проект «Парта Героя» знакомит школьников с защитниками Отечества, проявившими личное мужество и готовность к самопожертвованию. Церемония стала частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.