В школе №1 Шатуры открыли стенд Герою России Юрию Пытикову

Торжественная линейка прошла в честь Дня Героев Отечества. В мероприятии приняли участие ученики, учителя, представители управления образования, Ассоциации ветеранов СВО, «Движения первых» и юнармейцы. Почетным гостем стала мама Юрия Пытикова Елена Евгеньевна.

Юрий Пытиков, который сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, обратился к собравшимся с видеоприветствием. Он поблагодарил педагогов за вклад в его воспитание и пожелал школьникам успехов в учебе и достижении целей.

Елена Пытикова рассказала, что сын с детства мечтал стать военным, много читал о героях войны, занимался спортом и музыкой, а после школы поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Позже он окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации с красным дипломом.

В феврале 2022 года полковник Пытиков был направлен в зону СВО. За проявленные мужество и героизм ему присвоили звание Героя России и вручили медаль «Золотая звезда». Открытие стенда сопровождалось словами гордости и благодарности в адрес Юрия Пытикова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.