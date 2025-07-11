В школе № 9 Домодедова начал работу оздоровительный лагерь «Солнышко»

В первом корпусе Домодедовской школы № 9 открылся оздоровительный лагерь «Солнышко», который предлагает школьникам спортивное направление и множество увлекательных мероприятий. Депутат Мособлдумы Олег Жолобов посетил лагерь, чтобы проверить, как организован досуг у учащихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С утра в лагере начинается активная программа: «Внимание!» — и ребята стартуют в эстафете с шариком в ложке. Лагерь предлагает насыщенные и полезные занятия, включая кружки и выставку рисунков. «Активный образ жизни — залог здоровья», — отмечают организаторы.

Ученики начинают свой день в лагере с 8.30, получая двухразовое питание. Обед, например, проходит в 13.00. После этого дети играют и расходятся по домам. Важным элементом является возможность «похулиганить» и немного изменить обстановку: «Творческий беспорядок, процесс, так чтобы им не напоминало», — говорят воспитатели.

Во втором корпусе действует лагерь «Бонифаций», названный в честь льва из советского мультфильма. Здесь старшеклассники выставляют костюмы и проводят шоу талантов. «Ты видела Наф-Нафа?», — спрашивают ребята друг друга, погружаясь в игровую атмосферу.

Также в третьем корпусе проходит лагерь «Следопыты», где школьники участвуют в командных соревнованиях и развивают навыки командной работы. «Мы рисуем на время», — говорит один из участников соревнований, а вожатые-педагоги следят за тем, чтобы все прошло успешно.

Всего лагерей три, и каждая смена длится 21 день. Последняя смена завершится 25 августа. Ожидается, что такие мероприятия помогут детям провести лето весело и с пользой, совершенствуя свои физические и социальные навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.