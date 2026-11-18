Ученики, родители и педагоги школы № 9 Долгопрудного собрали 5321 кг бумаги во время ежегодной осенней экологической акции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сборе макулатуры участвовали все классы школы № 9. По приведенным в сообщении оценкам, собранные 5321 кг бумаги позволят сохранить почти 90 деревьев, сэкономить более 100 тыс. литров воды и более 21 тыс. киловатт электроэнергии.

Лидером стал 4-й «А» класс, который подготовил к сдаче 890 кг использованной бумаги. Дети собирали макулатуру при активной поддержке родителей. Классный руководитель Оксана Кравчук помогла сплотить участников акции.

После отправки макулатуры в центр переработки вторсырья школа займется другими экологическими акциями. Одна из них — подготовка зимних угощений для белок и птиц, обитающих поблизости.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.