В школе № 29 Химок рассказали про защитников Отечества

Вместо привычных конспектов и школьных звонков — серьезный разговор о долге, чести и истории страны. В День защитника Отечества, 23 февраля, химкинская школа № 29 стала площадкой для важного диалога поколений. Здесь прошел урок мужества, на который собрались не только ученики, но и их родители, педагоги и почетные гости. Открыла патриотическое мероприятие муниципальный депутат Наталья Каныгина, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«День защитника Отечества — символ несокрушимости духа нашего народа. Такие встречи очень важны. Живое общение, погружение в историю и примеры истинного героизма помогают ребятам понять, что патриотизм — это не громкие слова, а реальные поступки. Мы передаем эстафету памяти, чтобы наши дети росли осознанными и благодарными гражданами своей страны», — отметила Наталья Каныгина.

Школьники узнали об истоках праздника, уходящего корнями в рождение Красной Армии, вспомнили имена великих полководцев и героев прошлого, а также поговорили о современных защитниках Родины, которые сегодня стоят на страже безопасности государства. Кульминацией встречи стал показ легендарного художественного фильма «Офицеры». История о дружбе, любви и верности воинскому долгу, пронесенная сквозь года, не оставила равнодушным никого в зале.

«Сегодня фраза из фильма „Есть такая профессия — Родину защищать“ звучит особенно актуально. В то время как наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются на передовой за наши ценности и суверенитет, нам особенно важно воспитывать чувство гордости за свою страну у молодого поколения. Мы обязаны сохранить и передать им историческую память, чтобы они понимали, чьими наследниками являются», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий — шаг к формированию крепкого, сплоченного и осознанного общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.