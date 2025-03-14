В школе № 20 Подольска начали менять кровлю и коммуникации

В Подольске в ходе капитального ремонта второго корпуса школы № 20 (школа № 15 имени В. Д. Сабанеева) на улице Победы начали менять кровлю, окна и инженерные коммуникации. Готовность проекта составляет 35%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание, знакомое многим поколениям подольчан, получит новую жизнь. Демонтажные работы завершены полностью.

«Сейчас рабочие занимаются кровлей, окнами, инженерными коммуникациями — всё будет новое. На объекте занято 32 человека. Впереди — отделочные и фасадные работы, а летом приступим к благоустройству территории. Планируем, что ко Дню знаний обновлённое пространство встретит учеников уютом, безопасностью и комфортом, и образовательное учреждение снова наполнится детскими голосами», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Власти округа контролируют ход капремонта. Работы идут в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.