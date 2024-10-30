сегодня в 16:18

В школе № 2 Серпухова рабочие приступили к капремонту

В подмосковном Серпухове на ул. Луначарского, дом № 31, начинается капитальный ремонт здания школы № 2. Сдать объект планируется к новому учебному году, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены по государственной программе за счет средств бюджета.

«Подрядчик уже зашел на объект, выполняет демонтажные работы», — говорится в сообщении.

Общая площадь здания — более 8,7 тыс. кв. м. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить все работы строители планируют в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.