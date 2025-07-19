В школе № 18 Серпухова прошла выездная администрация

сегодня в 20:57

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с председателем окружного совета депутатов Михаилом Шульгой, депутатами и жителями заслушали доклады представителей ресурсоснабжающих организаций на выездной администрации в школе № 18. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Уделили особое внимание актуальным вопросам, таким как:

повышение тарифов на коммунальные услуги;

модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, электросетей;

подготовка жилого фонда к предстоящему отопительному периоду и др.

Жители активно участвовали в обсуждении, на их вопросы отвечали специалисты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Кроме общих тем, были также рассмотрены индивидуальные обращения, в том числе не связанные с коммунальной сферой. Один из таких вопросов — изменение местоположения спортивной площадки для соблюдения тишины в жилом секторе.

«Все вопросы взяты на контроль, некоторые из них включены в повестку предстоящих совещаний. Диалог с жителями продолжим», — прокомментировал Алексей Шимко.

Следующая выездная администрация пройдет в центре «Шанс» 30 июля в 17:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.