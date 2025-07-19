В школе № 18 Серпухова прошла выездная администрация
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с председателем окружного совета депутатов Михаилом Шульгой, депутатами и жителями заслушали доклады представителей ресурсоснабжающих организаций на выездной администрации в школе № 18. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Уделили особое внимание актуальным вопросам, таким как:
- повышение тарифов на коммунальные услуги;
- модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, электросетей;
- подготовка жилого фонда к предстоящему отопительному периоду и др.
Жители активно участвовали в обсуждении, на их вопросы отвечали специалисты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.
Кроме общих тем, были также рассмотрены индивидуальные обращения, в том числе не связанные с коммунальной сферой. Один из таких вопросов — изменение местоположения спортивной площадки для соблюдения тишины в жилом секторе.
«Все вопросы взяты на контроль, некоторые из них включены в повестку предстоящих совещаний. Диалог с жителями продолжим», — прокомментировал Алексей Шимко.
Следующая выездная администрация пройдет в центре «Шанс» 30 июля в 17:00.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.