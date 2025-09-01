В школе № 11 Павловского Посада состоялся День знаний

«Сегодня мы приняли в свои ряды 20 юных будущих кадета. Это направление в нашей школе уже активно развивается с 2023 года, когда был сформирован первый кадетский класс. Сегодня это уже третий год нашей дружной кадетской жизни» — отмечает исполняющая полномочия директора школы Елена Валерьевна Корягина.

Стоит отметить, что в 2025 году порог школы перешагнули 60 первоклассников. Сформировано три пятых класса по направлением: кадетский класс, математический класс и общеобразовательный класс.

«Первый звонок, белоснежные банты, букеты цветов и волнение в глазах — всё это создаёт неповторимую атмосферу начала нового учебного года. Сегодня мы открываем очередную страницу в книге знаний, которая будет наполнена яркими событиями, важными открытиями и достижениями. Пусть этот учебный год станет для всех нас временем новых свершений и побед. Ученикам желаю упорства в достижении целей, отличных оценок и интересных открытий. Своим коллегам, учителям — вдохновения, терпения и профессиональных успехов. А родителям — гордости за своих детей и радости от их достижений» — сказала Тамара Сергеевна Кудряшова, учитель начальных классов.

Началась линейка с торжественного поднятия флага Российской Федерации и исполнения гимна страны. Продолжилась присвоением внеочередных званий кадетам 7К класса и вручением наград. Стихи и песни в исполнение учащихся школы создали поистине праздничное настроение.

