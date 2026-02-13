В школе № 11 Долгопрудного открыли Партию героя в честь бойца СВО Сергея Михайлютенко

В школе № 11 Долгопрудного 12 февраля открыли Партию героя в память о Сергее Михайлютенко, участнике СВО, погибшем при выполнении боевой задачи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе № 11 Долгопрудного 12 февраля прошла церемония открытия Парты героя, посвященной Сергею Николаевичу Михайлютенко. Он дважды участвовал в специальной военной операции, несмотря на возраст, и погиб 8 июня при выполнении боевой задачи в районе Дзержинска. За мужество и самоотверженность его наградили орденом Мужества посмертно.

Сергей Михайлютенко был известен как патриот и общественник, активно участвовал в организации патриотических мероприятий и работал с молодежью после демобилизации. В школе № 11 он стал наставником для учеников, проводил экологические субботники, конкурсы сочинений и рисунков, а также уроки мужества.

На церемонии присутствовали глава Долгопрудного Олег Сотник, представители фонда «Защитники Отечества», муниципальные депутаты и участники СВО. Олег Сотник отметил, что героизм таких людей делает страну великой, а память о Сергее Михайлютенко будет жить в сердцах учеников и педагогов.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к Парте героя, которая станет символом подвига Сергея Михайлютенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.