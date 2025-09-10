В школе № 10 Долгопрудного открылся класс МЧС

В текуещм году в школе № 10 Долгопрудного впервые открылся класс МЧС России — 5М. В него входят 32 ученика, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Класс МЧС специально был сформирован из учеников по их желанию. Наши ребята будут не просто учиться, но и постигать азы профессии спасателя», — рассказала директор школы № 10 Мария Рыкова.

Курирует класс и ведет курс «Юный спасатель МЧС» настоящий профессионал своего дела — Бородин Николай Валерьевич — старший преподаватель Академии гражданской защиты МЧС России.

«Кроме преподавателей из этой Академии занятия в классе МЧС будут проводить и сотрудники нашей пожарно-спасательной части», — пояснила Мария Рыкова.

Кстати, навыки, которые получат ребята в этом классе, пригодятся им и в жизни. Так, у юных спасателей будут углубленные занятия физкультурой, уроки по оказанию первой медицинской помощи и т. д.

Ученики уже проходят строевую подготовку. А скоро у юных спасателей появится и своя настоящая форма МЧС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.