В школе Наро-Фоминска провели рок-фестиваль

4 апреля в Наро-Фоминской школе № 7 имени героя Советского союза Н. И. Григорьева состоялся первый Наро-Фоминске рок-фестиваль «Рок-апрель 2025». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета

На фестивале собрались ребята из городов Одинцово и Наро-Фоминска. Были представлены 4 группы города Одинцово — «Улыбка Моны Лизы», «Четвертая парта», «Эксперимент № 15», «Ясень Пень», город Наро-Фоминск представил 2 группы студии Три Ноты –«Три Ленина» и «ИнсЭнт» и 2 группы представила Наро-Фоминская школа № 7 имени героя с Советского союза Н. И. Григорьева — «50 Хромосом» и «Связаны».

Фестиваль открыл директор школы Владимир Кривцов, он поприветствовал всех участников фестиваля и пожелал всем удачи, вдохновения и позитива!

Гимн России исполнили преподаватель школы «Три ноты» Мария Лаврова и руководитель школы «Три ноты» Дмитрий Сергеев.

Все гости, все ребята и преподаватели пели гимн вместе с ними.

Рок-фестиваль — это всегда море эмоций, энергии и драйва. Атмосфера на таких мероприятиях особенная, она пропитана звуками музыки, громкими аплодисментами и бесконечным весельем. Представьте себе полный зал ребят, родителей, гостей, стоящих и сидящих, раскачивающихся в такт музыки. Все охвачены единым ритмом, который бьет прямо в сердце.

На сцене выступали молодые талантливые, полные энергии ребята. Они выкладывались на полную, отдавали зрителю всю свою душу через мощные рифмы и проникновенные тексты. Гитарное соло раздирали воздух, барабаны грохотали, а вокал заставлял сердце биться быстрее. Зрители реагировали бурно: кто-то танцевал, кто-то прыгал, кто-то просто стоял, закрыв глаза, наслаждаясь каждым звуком. Все обменивались улыбками, делились впечатлениями, здесь никто не был одинок, даже если он пришел один.

В завершении Рок — фестиваля всех участников и гостей ждал очень интересный и неожиданный сюрприз. На сцену, вместе со школьной группой «50 Хромосом» вышел директор Наро — Фоминской седьмой — Владимир Кривцов и исполнил песню «Там где клен шумит». Зал просто взорвался аплодисментами и овациями.

В финале фестиваля все группы вышли на сцену, все получили грамоты и кубки, каждый участник получил небольшой подарок — брелок, сделанный обучающимися Наро-Фоминской 7 на школьном 3D принтере. Все участники и зрители ушли довольные, счастливые, заряженные новыми впечатлениями и воспоминаниями.

Рок-фестиваль — это место, где рождается магия музыки и дружбы, и каждый, кто побывал там, уносит с собой частичку этой магии в своем сердце.

Участники фестиваля не собираются останавливаться, впереди их ждет еще множество фестивалей, конкурсов и мероприятий!

После мероприятия в школе была организована праздничная дискотека в стиле рока для всех участников фестиваля и всех обучающихся школы.

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