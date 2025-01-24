В школе Лосино-Петровского открыли спецкласс по использованию беспилотников

Новый специализированный класс по использованию беспилотных летательных аппаратов открыли в Свердловской СОШ № 2 городского округа Лосино-Петровский. Это первый в школах городского округа класс данного направления, предназначенный для проведения занятий с обучающимися 8 и 9 кадетского класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Класс оснащен электронными тренажерами-симуляторами полетов, которые позволят обучающимся приобрести навыки пространственной ориентации и пилотирования различных моделей дронов в разных локациях (в городской, сельской и лесной местности).

Симулятор полета представляет собой комплекс специализированного оборудования и программного обеспечения, разработанный для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в безопасной и контролируемой среде.

Открытие класса БПЛА будет способствовать профориентации обучающихся, поможет в освоении новых перспективных профессий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.