В школе «Лидер» в Химках отметили День космонавтики
Праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, прошло 15 апреля в школе «Лидер» в Химках. С приветственным словом к участникам обратился лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Владислав Степушин поздравил собравшихся с праздником и подчеркнул значение первого полета человека в космос для истории страны.
«День космонавтики — это праздник, который наполняет нас гордостью за нашу Родину. Полет Юрия Гагарина стал символом мужества и несгибаемого духа советского народа. Такие мероприятия вдохновляют молодежь на новые свершения», — отметил Владислав Степушин.
Организаторы подготовили тематическую программу. Участникам рассказали об истории освоения космоса, первом полете человека, конструкторах и ученых, стоявших у истоков космической отрасли. Гости также узнали о подготовке космонавтов, легендарных миссиях и современных достижениях.
Депутат Юлия Мамай подчеркнула, что подобные встречи укрепляют связь поколений, формируют чувство гордости за достижения страны и мотивируют молодежь к изучению науки и техники.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.
«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.