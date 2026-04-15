В школе «Лидер» в Химках отметили День космонавтики

Праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, прошло 15 апреля в школе «Лидер» в Химках. С приветственным словом к участникам обратился лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владислав Степушин поздравил собравшихся с праздником и подчеркнул значение первого полета человека в космос для истории страны.

«День космонавтики — это праздник, который наполняет нас гордостью за нашу Родину. Полет Юрия Гагарина стал символом мужества и несгибаемого духа советского народа. Такие мероприятия вдохновляют молодежь на новые свершения», — отметил Владислав Степушин.

Организаторы подготовили тематическую программу. Участникам рассказали об истории освоения космоса, первом полете человека, конструкторах и ученых, стоявших у истоков космической отрасли. Гости также узнали о подготовке космонавтов, легендарных миссиях и современных достижениях.

Депутат Юлия Мамай подчеркнула, что подобные встречи укрепляют связь поколений, формируют чувство гордости за достижения страны и мотивируют молодежь к изучению науки и техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.