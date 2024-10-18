В школе-интернате округа Истра проведены обновления

В Дедовской школе-интернате обновили несколько зон на территории образовательного учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Старые ворота и калитка уступили место современным электрическим откатным конструкциям. Дополнительно установили сигнальную лампу и фотоэлементы.

В электрощитовой проведены значительные работы: от демонтажа старых кабелей, блока управления, электросчетчиков, предохранителей, автоматов до установки блока управления, электронного счетчика, трансформатора тока. Проведены все соответствующие пусконаладочные работы, поэтому система работает без перебоев.

Улучшили и циркуляцию воздуха в пищеблоке. Так, демонтировали все старые конструкции и установили новые вентиляторы, воздушные сетчатые фильтры, воздуховоды из листовой стали с оцинкованными креплениями, а также воздухораспределители.

Эти обновления — не просто улучшения, а забота о безопасности и комфорте учащихся и преподавателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.