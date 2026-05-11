В школе Химок встретили День Победы

«Смысл акции — в том, чтобы через танец, через музыку выразить уважение к поколению победителей. Вальс — это символ мира, возрождения, надежды. После войны наши бабушки и дедушки танцевали вальс на улицах городов, празднуя Победу. Сегодня мы продолжаем эту традицию. Такие акции помогают молодежи почувствовать связь с историей не через учебники, а через движение, через эмоции», — отметила Юлия Мамай.

Учащиеся школы исполнили вальс под музыку военных лет. Пары кружились в школьном дворе, на площадке перед зданием. Многие ребята подготовили вечерние платья и военную форму. Танцевальные номера сопровождались песнями и стихами о войне.

В завершение акции Юлия Мамай поздравила всех участников с Днем Победы и поблагодарила ребят за подготовку.

