В школе Электростали прошла беседа о безопасности дорожного движения для детей

В рамках программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков в гимназии № 4 прошла встреча учащихся с инспектором Госавтоинспекции городского округа Электросталь.

Инспектор ознакомил школьников со статистикой дорожно-транспортных происшествий с участием детей и выделил ключевые причины, способствующие возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Во время встречи инспектор Государственной инспекции безопасности дорожного движения ознакомил учащихся с правилами безопасного поведения на дорогах, в пешеходных переходах и в общественном транспорте. Особое внимание было уделено правильному использованию детских удерживающих устройств в автомобилях.

Инспектор также отметил, что использование наушников и мобильного телефона при переходе проезжей части недопустимо.

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