В школах Серпухова прошло голосование рамках конкурса «Вклад в будущее»

13 и 14 сентября в Серпухове прошло голосование за лучшую школу округа в рамках проекта «Вклад в будущее». Конкурс проходит второй раз. Год назад в нем приняли участие свыше 37 тысяч серпуховичей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Важно предоставить каждой школе равные условия для участия. Для этого комплексы распределены на три номинации по количеству учащихся: до 1100; от 1100 до 1950; от 1950.

В каждой номинации по результатам голосования жителей будут определены три победителя, которые получат гранты на развитие определенного направления.

Образовательные комплексы-победители смогут сами решить, на реализацию каких проектов направить гранты. В школе № 9 в случае победы создадут IT-кластер. Директор школы Елена Головина уверена, что цифровая среда — важный фундамент будущего образования. А школа № 3 решила принять участие в гражданско-патриотической номинации. В образовательном учреждении планируют создание интерактивного музея, который смогут посещать не только ученики и педагоги, но и жители.

Выбор лучшей школы доверили взрослым. Проголосовать может каждый серпухович, достигший 18 лет, в любом образовательном учреждении. Для этого надо пройти верификацию и отдать свой голос.

Результаты будут объявлены 16 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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