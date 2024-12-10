В школах Рузского округа прошли уроки по волонтерской деятельности

Провели их в Космодемьянской и Рузской школе № 3, Нестеровском лицее. Ребята рассказали школьникам о том, что из себя представляет волонтерская деятельность, кто такие волонтеры, чем они занимаются во время своей работы, для чего это нужно, что можно получить благодаря добровольчеству. Учащиеся узнали о деятельности волонтеров в округе и области, поговорили о предстоящих крупных мероприятиях, проектах и форумах.

Кроме этого, в каждом учебном учреждении прошли интеллектуальные викторины и игры. Дети и подростки отвечали на вопросы о видах добровольчества, истории и обязанностях волонтеров.

Напомним, что записаться в волонтеры не составляет ни малейшего труда — нужно лишь подойти в Молодежный центр Рузского округа.

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