В школах Реутова провели уроки по безопасности на железной дороге

В образовательных учреждениях Реутова 25 ноября был организован цикл тематических уроков, посвященных правилам безопасного поведения на объектах общественного и железнодорожного транспорта. Данные мероприятия направлены на профилактику несчастных случаев и повышение уровня ответственности среди подрастающего поколения. Педагоги напомнили школьникам о важности соблюдения установленных норм и предостерегли от потенциальных опасностей, которые могут возникнуть вблизи железнодорожной инфраструктуры, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе занятий учащимся подробно рассказали о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при нахождении на станциях и вблизи путей. Для наглядной демонстрации последствий неосторожного поведения были показаны короткие обучающие видеоролики. Особое внимание было уделено такой серьезной проблеме, как «зацепинг». Школьникам разъяснили, что подобное экстремальное развлечение является не только смертельно опасным, но и влечет за собой административную ответственность. Кроме того, юным пешеходам настоятельно рекомендовали снимать наушники и капюшоны при пересечении путей, чтобы не пропустить звуковые сигналы приближающегося поезда. В завершение теоретической части для закрепления материала была проведена интерактивная викторина.

Проведение подобных профилактических мероприятий помогает формировать у детей и подростков осознанное отношение к вопросам личной безопасности. Системная работа в данном направлении способствует снижению рисков детского травматизма на железной дороге и воспитывает культуру ответственного поведения в общественных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.