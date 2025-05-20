В школах Подольска 24 мая прозвенит последний звонок

В Подольске последний звонок в школах округа прозвенит в субботу 24 мая для более чем 1 600 одиннадцатиклассников. Порядка 355 выпускников являются претендентами на золотые и серебряные медали и скоро подтвердят свои знания на экзаменах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов пройдет с 23 мая по 11 июня.

Более 4 700 девятиклассников станут на шаг ближе к взрослой жизни. Их экзаменационный марафон основной государственный экзамен (ОГЭ) стартует 21 мая и продлится до 16 июня.

Школьники 27 мая сдают единый государственный экзамен по математике, 30 мая — по русскому языку. 2 июня будет ЕГЭ по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), а 10 и 11 июня — ЕГЭ по информатике и иностранным языкам (устная часть).

С 16 по 23 июня пройдут резервные дни для выпускников 11-х классов, кто не смог явиться на экзамен в основной день по уважительной причине, досрочно завершил экзамен или получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам (русскому языку или математике).

3 и 4 июля выпускники смогут по своему желанию пересдать один из предметов для улучшения своего результата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.