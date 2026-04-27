В школах Подмосковья запустили песни о ВОВ вместо звонков

Музыкальные композиции о Великой Отечественной войне заменят традиционные звонки в школах Подмосковья в рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков». В течение месяца в образовательных организациях будут звучать известные песни военных лет, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В школах региона вместо привычных звонков включили песни, посвященные Великой Отечественной войне и ее героям. В течение месяца ученики услышат «День Победы» в исполнении Льва Лещенко, «Журавли» в исполнении Дмитрия Хворостовского, ансамбля «Стиль пяти» и хора «Духовное возрождение», а также другие известные композиции.

В список также вошли песни «О той весне» в исполнении детского ансамбля «МультиКейс», «Синий платочек» Клавдии Шульженко, «Тишина» Дениса Майданова и «Только на фронте» в исполнении Льва Полосина и Бориса Кузнецова.

В ведомстве напомнили, что проект «Мелодии вместо звонков» реализуют в школах с ноября 2024 года. Каждый месяц подборка посвящена историческим датам и темам занятий «Разговоры о важном». В апреле вместо звонков звучали композиции ко Дню космонавтики. Проект организовало министерство просвещения России, оператором выступает Центр всестороннего развития детей «Прогресс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.