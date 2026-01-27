В школах Подмосковья в день снятия блокады Ленинграда прозвучала 7-й симфонии Шостаковича

По инициативе «Единой России» и «Молодой Гвардии» в школах Московской области к 82 годовщине окончательного освобождения Ленинграда от блокады вместо обычных звонков прозвучали фрагменты знаменитой 7-й симфонии Шостаковича. Она напомнила школьникам о стойкости жителей осажденного города, выдержавших около 900 дней страшнейшей блокады и не сдавших город противнику, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Также в школах Подмосковья прошли «Уроки мужества», посвященные истории блокады Ленинграда, которые провели депутаты «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии». В одной из школ Одинцово такой урок провел первый зампред Комитета по культуре Госдумы, член фракции «Единая Россия», заслуженный артист России Денис Майданов.

«Симфония Шостаковича — это „оружие духа“. Она была написана в осажденном городе и стала символом несгибаемости. Ее исполнение в блокадном Ленинграде было актом гражданского мужества и победы культуры над нацизмом. Симфония прозвучала 9 августа 1942 года, в день, когда фашисты собирались взять Ленинград. Произведение прозвучало в Ленинградской филармонии, по всем радиостанциям, и слушал ее не только Ленинград, не только фронт, но и фашисты — наши сделали так, чтобы фашисты тоже слышали эту симфонию. Это было очень знаковое событие именно потому, что культура, искусство, дух народа оказались сильнее оружия. Эта симфония Шостаковича стала символом единения народа. Напомню, этот год наш президент объявил Годом Народного единства. И в день освобождения Ленинграда мы ощущаем это единство, которым была пронизана вся страна, которая как один встала защищать свою Родину. Конечно же, в культуре и искусстве ощущалось это сильнейшее единство, которое, наверное, и стало залогом Победы», — отметил Денис Майданов.

Своими впечатлениями от произведения поделилась София Москалева, ученица 6 класса:

«Первая часть симфонии самая тревожная. Даже ладошки потеют. Представляешь, как все происходило, видишь напуганные лица детей, когда бомбили город».

Как рассказала руководитель подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц, по всему региону молодогвардейцы провели порядка 50 уроков Мужества, посвященных блокаде Ленинграда.

«Мне кажется, что сегодня молодое поколение мыслит образами, до него проще всего дотронуться какими-то эмоциями, чувствами. Они, конечно же, проходят историю блокадного Ленинграда и страницы Великой Отечественной войны на уроках истории, на „Разговорах о важном“. Но мы хотели дотронуться до их чувств и мыслей, поэтому познакомили их с этой историей через искусство, через музыку. И сегодня мы действительно понимаем, что дотронулись где-то до ребят, что у них были какие-то эмоции. И им стало интересно узнать, что же это за музыка, кто ее написал, как эта идея возникла», — рассказала Диана Алумянц.

В 1941 году немецко-фашистские войска развернули военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, и советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

Одним из символов сопротивления осажденных ленинградцев стала 7-я симфония композитора Д. Д. Шостаковича, исполненная в 1942 году в блокадном Ленинграде после возобновления работы городской филармонии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.