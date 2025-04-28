В школах Подмосковья стартуют Всероссийские антитеррористические учения

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С 29 по 30 апреля 2025 в образовательных организациях Московской области пройдут Всероссийские антитеррористические учения. Цель учения — полная готовность сотрудников образовательных организаций к действиям в случае угрозы террористического акта, совершенствование навыков оперативного реагирования и взаимодействия всех заинтересованных служб. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Безопасность наших детей — приоритетная задача для всей системы образования региона.

Такого рода учения позволяют не только отработать алгоритмы действий в чрезвычайной ситуации, но и повысить уровень осведомленности педагогов и школьников о мерах антитеррористической безопасности», — рассказали в ведомстве.

Учение охватит 90% школ Московской области и 100% педагогического состава. В нем примут участие сотрудники охраны, обучающиеся и работники образовательных организаций, а также представители силовых структур — МВД России, Росгвардии, МЧС и ФСБ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.