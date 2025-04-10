В школах Подмосковья прошла неделя «Взаимодействие: педагогическое сообщество-семья»

В школах Московской области прошли мероприятия тематической недели «Взаимодействие: педагогическое сообщество-семья» в рамках проекта «Инновационная модель «Эффективная начальная школа». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Учащиеся школы № 6 городского округа Мытищи посетили Музей Богородской игрушки. В ходе экскурсии ребята познакомились с историей деревянной игрушки, приняли участие в мастер-классе по росписи и интерактивных уличных активностях. Завершилось мероприятие чаепитием.

Обучающиеся школы «КвантУм» Одинцовского городского округа вместе с родителями посетили Саввино-Сторожевский монастырь. На экскурсии в историческом музее ученики узнали об истории Звенигорода, познакомились с предметами, рассказывающими о славянских поселениях, археологическими находками, относящимися к периоду расцвета города в эпоху звенигородского князя Юрия Дмитриевича. В Царицыных палатах ребята приняли участие в театрализованной экскурсии, посвященной русским сказкам и быту XVII века. Поездка завершилась чаепитием в монастырской трапезной.

Для учащихся начальных классов Дмитровской школы № 10 состоялась встреча с сотрудником МЧС Сергеем Сергеевым. В ходе беседы были рассмотрены правила безопасности в чрезвычайных ситуациях, действия при пожаре, принцип работы огнетушителя и меры предосторожности в повседневной жизни.

В рамках проекта для учителей начальных классов прошел вебинар «Эффективные приемы формирования читательской грамотности», в ходе которого была рассмотрена тема «Столбцы для чтения. Методика чтения «Начало-конец».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.