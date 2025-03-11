В школах Подмосковья прошла неделя «Исследовательская лаборатория: Математика вокруг нас»

В рамках проекта «Инновационная модель «Эффективная начальная школа» в образовательных учреждениях Подмосковья прошла тематическая неделя «Исследовательская лаборатория: Математика вокруг нас», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В школе № 18 городского округа Балашиха ученики 2 «Э» класса приняли участие в математическом состязании. Задачи, представленные в игровой форме, сделали процесс увлекательным, показав школьникам, что математика может быть интересной. Третьеклассники той же школы подготовили сообщения о великих ученых — Софье Ковалевской и Михаиле Ломоносове.

Во 2 «Э» классе гимназии «Новое поколение» городского округа Электросталь прошло внеклассное занятие «Кто любит науки, тот не знает скуки», на котором дети познакомились с настольной игрой-головоломкой «Пентамино». Ее основной задачей является составление различных фигур из 12 предложенных элементов по заданному шаблону. Учащиеся собирали фигуры животных и техники, что, по словам организаторов, способствовало развитию логического мышления и воображения.

Крове того, в гимназии «Дмитров» состоялась V международная обучающая математическая «Олимпиада Петерсон», в которой приняли участие учащиеся 2–4 классов. Помимо решения нестандартных задач, школьники попробовали метод разборов по ролям, что позволило им не только проверить свои знания, но и научиться работать в команде.

Тематическая неделя стала отличной возможностью для школьников по-новому взглянуть на математику, раскрыть свои способности и укрепить интерес к науке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.