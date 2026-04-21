В школах округа Истра отработали действия при угрозе БПЛА

Тренировки по действиям при вооруженном нападении и атаке беспилотников прошли в образовательных учреждениях муниципального округа Истра в рамках Всероссийских учений по антитеррористической защищенности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В учениях приняли участие школьники, педагоги и профильные экстренные службы. Практическая часть включала два сценария: попытку вооруженного проникновения на территорию учреждения и атаку беспилотных летательных аппаратов.

Основное внимание уделили четкости и слаженности действий всех участников. В ходе тренировок отработали эвакуацию, проверили работу систем оповещения и взаимодействие с оперативными службами.

Подобные мероприятия регулярно проходят во всех образовательных учреждениях округа. Их задача — сформировать у детей и подростков навыки правильного поведения в экстренной ситуации, научить действовать без паники, помогать друг другу и принимать решения в условиях ограниченного времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.