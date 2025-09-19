В школах Нижнего Новгорода стартовали VR-экскурсии о побратимстве с Сухумом

В сентябре в школах Нижнего Новгорода начали проводить VR-экскурсии, посвященные побратимству с Сухумом, сообщает ИА «Время Н» .

С сентября в нижегородских школах внедряют новый цифровой контент с использованием технологий виртуальной реальности. Программа посвящена побратимским отношениям между Нижним Новгородом и Сухумом.

Глава города Юрий Шалабаев рассказал, что с помощью VR-очков школьники могут совершить виртуальную экскурсию по достопримечательностям Нижнего Новгорода вместе с поэтом Александром Пушкиным, а также познакомиться с ключевыми местами Сухума, где их сопровождает писатель Дмитрий Гулиа. Аналогичная виртуальная экскурсия уже действует по Бухаре.

Программу разработали в рамках международного фестиваля «Мост дружбы». Первые уроки прошли в школе №151, в дальнейшем проект охватит и другие учебные заведения.

Директор департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин отметил, что VR-технологии не только стали частью образовательного процесса, но и способствуют продвижению туристического потенциала города. Он добавил, что запуск VR-экскурсий в Сухуме запланирован на следующую неделю.

Исполняющий обязанности директора школы №151 Валерий Мозговой подчеркнул, что использование VR-технологий помогает сделать обучение более интересным и эффективным. Ученики также поделились впечатлениями. Анастасия Меркурьева отметила, что благодаря виртуальной экскурсии захотела посетить Сухум, а Константин Скворцов подчеркнул важность современных технологий в образовании.

После экскурсии для школьников провели викторину о Нижнем Новгороде и Сухуме. Все участники получили памятные призы и брендированные шопперы.