В школах Можайска с подростками обсудили последствия употребления наркотиков

В школе № 1 Можайского округа для учеников 7, 8 и 9 классов прошла серьезная и откровенная беседа. Ее главной целью стала профилактика одной из самых опасных угроз для подростков — наркомании. Такие встречи являются важной частью системной работы по защите детей и снижению уровня наркозависимости среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед ребятами выступили специалисты, которые ежедневно сталкиваются с последствиями зависимостей. Сотрудник отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности Управления делами администрации Можайского округа и секретарь антинаркотической комиссии Андрей Коршунов рассказал не только о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, но и о том, какую реальную опасность несут запрещенные вещества для жизни и будущего.

Инспектор по делам несовершеннолетних дополнила беседу, простыми словами объяснив правовые последствия. Школьники узнали об административной и уголовной ответственности, которая наступает за употребление и распространение запрещенных веществ.

А также сотрудник ПДН рассказала ребятам про современные мошеннические схемы и о том, как не попасть в ловушку.

«Подобные диалоги помогают сформировать у подростков устойчивое негативное отношение к наркотикам. Мы уделяем первостепенное внимание профилактической работе, чтобы уберечь наше подрастающее поколение от роковых ошибок», — сказала заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.