В школах Каширы продолжаются разговоры о важном

Каждую неделю в образовательных учреждениях округа проводится очередное занятие по внеурочной деятельности «Разговоры о важном». В этот раз тема была посвящена — «Безопасный интернет», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Такие встречи помогают активизировать знания ребят о киберугрозах, развивать навыки критического анализа информации в сети и умение защищать свои личные данные. Они также способствуют воспитанию цифровой культуры и этики поведения в виртуальном пространстве.

Во время занятий учащиеся участвовали в живых дискуссиях, обсуждая ситуации, с которыми могут столкнуться в интернете. Особое внимание уделялось распознаванию фишинговых атак и методам их предотвращения.

Также рассматривались вопросы онлайн‑травли, а ребята предлагали стратегии помощи пострадавшим и способы предотвращения кибербуллинга. Подчеркивалась важность уважительного общения, соблюдения цифрового этикета и ответственности за свои слова.

В завершение занятия ученики поделились своими впечатлениями и отметили, что получили много полезной информации о том, как безопасно и ответственно пользоваться интернетом.

