В школах и детсадах Лыткарина идут ремонтные работы в преддверии учебного года

В образовательных учреждениях города Лыткарино активно ведется подготовка к новому учебному году. Летние месяцы традиционно используются для проведения ремонтных работ, направленных на создание безопасной, комфортной и современной образовательной среды для школьников и воспитанников детских садов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках подготовки в детских садах и школах города реализуется целый комплекс мероприятий — от косметических до капитальных ремонтов. Особое внимание уделяется обновлению инфраструктуры, модернизации оборудования и повышению уровня безопасности. Общая стоимость работ составляет более 44 млн рублей.

Этим летом будут отремонтированы 7 дошкольных учреждения. В двух детских садах ведется ремонт кровли, в трех учреждениях обновляются пищеблоки с полной заменой оборудования, по одному адресу проводится косметический ремонт музыкального зала с заменой напольного покрытия, также в одном детском саду установят современные входные двери.

В общеобразовательных учреждениях также ведутся масштабные работы. В школе № 2 ремонтируют кровлю и вентиляционные шахты. В гимназии № 7 корпус № 2 проводится капитальный ремонт спортивного зала и санитарных узлов, а также монтаж вентиляции в подвальном помещении. В гимназии № 4 корпус № 2 обновляют цоколь, устраивают отмостку и укладывают асфальт. В школе № 8 модернизируют систему автоматического пожаротушения.

Также благодаря проекту инициативного бюджетирования в этом году будут выполнены работы по обустройству футбольного поля с натуральным газоном на территории школы № 2 корпус № 2.

«Все работы выполняются в соответствии с современными стандартами и требованиями. Главная цель — обеспечить детям качественные условия для учебы, развития и безопасного пребывания в образовательных учреждениях», — подчеркнул глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

С 1 сентября на территории округа начнет функционировать новый образовательный корпус гимназии № 4 в микрорайоне 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.

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