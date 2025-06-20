В школах Химок работают исторические музеи

В образовательных учреждениях Химок работают школьные музеи. Один из них функционирует на базе школы № 30. Военно-исторический музей воинской и боевой славы: «Вечная память защитникам Родины» открыли в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Музей активно участвует в жизни образовательного сообщества — он стал участником фестиваля школьных музеев, где были представлены более 500 экспонатов. Сегодня в музее представлены книги об исторических личностях, находки и трофеи с полей сражений. Отдельный раздел посвящен СВО. В 2019 году он пополнился новыми экспонатами, которые передал из-за ленточки депутат Химок Глеб Демченко.

«Создание Военно-исторического музея стало важным шагом в формировании у наших учеников чувства гордости за страну, уважения к ее истории и традициям. В одном пространстве мы постарались собрать экспонаты времен Великой Отечественной войны, специальной военной операции и истории города», — сказала директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

В 2019 году музей был удостоен диплома 2 степени Муниципального смотра-конкурса школьных музеев, посвященного 75-летию Победы в ВОВ и диплома 3 степени Международного конкурса «Музей образовательной организации — пространство интеграции общего и дополнительного образования». В 2024 году стал победителем конкурса «Моя семья в истории города Химки».

Сегодня на базе школьного музея проводят не только экскурсии, но и патриотические мероприятия. Это стало возможным благодаря широкомасштабной программе «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.