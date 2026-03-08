В школах Химок отметили Международный женский день

«Международный женский день — это прекрасный повод сказать слова благодарности нашим мамам, бабушкам и педагогам. Такие мероприятия помогают детям выразить свою любовь и уважение через творчество», — подчеркнула директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

В программе концерта:

Музыкальные номера — песни о маме, женщине, красоте и любви;

Хореографические постановки — танцевальные композиции, передающие нежность, грациозность и весеннее настроение;

Стихотворения и поздравительные выступления — произведения известных авторов и собственные сочинения учащихся.

«Очень важно, что ребята готовят такие выступления с искренними эмоциями. В этих номерах — уважение к женщинам и благодарность за их заботу и поддержку», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Проведение подобных мероприятий способствует развитию творческих способностей школьников, формированию уважительного отношения к семейным ценностям и укреплению школьных традиций.

