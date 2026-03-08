В школах Химок отметили Международный женский день
Фото - © Администрация г.о. Химки
В образовательных учреждениях Химок прошли торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Так, в школе № 1 состоялся праздничный концерт, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
«Международный женский день — это прекрасный повод сказать слова благодарности нашим мамам, бабушкам и педагогам. Такие мероприятия помогают детям выразить свою любовь и уважение через творчество», — подчеркнула директор школы № 1, депутат Галина Болотова.
В программе концерта:
- Музыкальные номера — песни о маме, женщине, красоте и любви;
- Хореографические постановки — танцевальные композиции, передающие нежность, грациозность и весеннее настроение;
- Стихотворения и поздравительные выступления — произведения известных авторов и собственные сочинения учащихся.
«Очень важно, что ребята готовят такие выступления с искренними эмоциями. В этих номерах — уважение к женщинам и благодарность за их заботу и поддержку», — отметила депутат Юлия Ишкова.
Проведение подобных мероприятий способствует развитию творческих способностей школьников, формированию уважительного отношения к семейным ценностям и укреплению школьных традиций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.