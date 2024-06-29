В школах города Егорьевска прошло вручение аттестатов выпускникам

В этом году 11 класс закончили 311 человек и 1045 человек выпустились из 9 класса.

Пять школьников из Егорьевска сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Анастасия Халак из школы № 5 и Светлана Кутузова из школы № 8 отлично справились с ЕГЭ по литературе. Матвей Семенов из школы № 5 и Шаманская Виктория из школы № 3 стали лучшими по химии. Дарья Нефедова из школы № 8 стала мультибалльником — в сумме у Дарьи 200 баллов по литературе и русскому языку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.