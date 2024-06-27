сегодня в 19:53

В школах Дубны № 7 и № 10 прошли занятия в программы «Авиационные каникулы»

Дубненские пятиклассники собирали и запускали модели планеров, а шестиклассники познакомились с основами аэродинамики — узнали, что такое аэродинамическая труба, как на крыле образуется подъемная сила и почему каплевидное тело обтекается лучше угловатого. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Занятия проводил доцент инженерно-физического института Университета «Дубна» Андрей Тарасенко, а модели планеров были подготовлены сотрудниками Центра прототипирования университета — Владимиром Морозом и Людмилой Баулиной.

Такие занятия оказались очень познавательными для ребят. Многим они могут помочь с определением своей профессии на будущее.

Дубненский университет, являющийся опорным вузом Московской области по федеральному проекту «Инженерные классы», регулярно проводит мероприятия для учащихся авиационных классов школ города Дубны и Московской области.