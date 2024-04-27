В школах Долгопрудном высадили более ста елей

27 апреля в рамках акции «День добрых дел» в школах Долгопрудного было высажено 108 елей, а также других деревьев, передает пресс-служба администрации городского округа.

Несмотря на дождливую погоду, акция прошла на территории пяти школ — № 1, 11, 14, 16 и в лицее № 5.

Ребята с большой радостью приняли участие в мероприятии. Деревца, посаженные их руками, скоро подрастут, а спустя несколько лет превратятся в большие елки, которые будут напоминать повзрослевшим детям об этом добром дне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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