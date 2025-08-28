В школах Долгопрудного прошли Всероссийские учения по антитеррору

В Долгопрудном в рамках Всероссийских учений по антитеррористической защищенности образовательных организаций прошли тренировки в школе № 16 и в лицее № 5, сообщили в пресс-службе округа.

В рамках учений отрабатывались сразу несколько вариантов опасных ситуации.

По сценарию первой учебной задачи, на крыльце школы № 16 было обнаружено взрывное устройство. Кроме того, на территорию проникла группа вооружённых «террористов».

Похожая история «случилась» и в лицее № 5. Здесь заминированным оказался мусорный бак, а «террористы» успели захватить заложников и удерживали их в актовом зале.

На вызовы экстренно прибыли спецслужбы, в том числе Росгвардия и МЧС. «Террористы» и «взрывчатка» были благополучно обезврежены.

В учениях также приняли участие сотрудники школ. Они прошли теоретический инструктаж и отработали практические навыки и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях. Тренировки, как отметили эксперты по безопасности, прошли удовлетворительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.



«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.