Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 13:56

В школах Долгопрудного пройдет День открытых дверей

По всему Подмосковью 6 сентября в школах-новостройках и школах после капитального ремонта состоится День открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

В Долгопрудном это мероприятие состоится в учебных учреждениях:

— школе № 11 (бульвар Космонавта Сереброва А. А, д. 5) — с 10.00;

— гимназии № 13 (ул. Молодежная, 10а, стр. 1) — с 10.00;

— школе № 7 (Лихачевское ш., д. 27)- с 12.00.

Мероприятие предоставит родителям возможность получить полное представление об организации учебного процесса в обновленных условиях.

Можно будет пройти по учебным помещениям, оценить оснащение классов современным оборудованием.

Проведение Дня открытых дверей направлено на укрепление взаимодействия между образовательными учреждениями и родительским сообществом, а также на информирование граждан о результатах реализации программ по модернизации школьной инфраструктуры в Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.