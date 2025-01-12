В Шатурском парке пройдут зимние активности и развлекательные программы

В январе в шатурском парке им. Гагарина продолжаются регулярные мероприятия для жителей и гостей округа. Программа предлагает разнообразные активности, способствующие физическому и культурному развитию, сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.

13 и 15января на территории парка с 16:10 до 16:50 запланирована скандинавская ходьба.

14 и 16 января на поляне парка с 10:00 до 10:30 пройдет дыхательная гимнастика. Также 16 января с 15:00 до 15:30 в зона буккроссинга проведут лекторий.

17 января с 11:00 до 11:30 на поляне парка будет проходить р азвлекательная программа.

18 января с 12:10 до 12:40 на поляне парка также запланирована развлекательная программа, а с 14:10 до 14:30 в зоне буккроссинга — лекторий.

Все мероприятия направлены на привлечение к здоровому образу жизни и укрепление культурных традиций. Подробности можно узнать в Telegram-канале парка.

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